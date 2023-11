Laura Pausini, le critiche della figlia Paola: «Mamma, stai andando malissimo. Non capisco se sei famosa o no»

Nonostante una vita fatta di successi, tra migliaia di dischi venduti, ascolti record e tantissimi premi vinti, Laura Pausini si trova a fare i conti con il giudizio più severo: quello di sua figlia Paola. La bambina, che ormai ha 10 anni, sta infatti iniziando a capire il mestiere della madre, commentando così il suo operato e facendole anche qualche piccola critica.

Il racconto

Intervistata da Manola Moslehi a Radio Italia, la cantante di Solarolo ha raccontato un aneddoto divertente sulla figlia Paola, che nell'ultimo periodo ha iniziato a osservare il lavoro della madre, dandole consigli e facendole anche qualche piccola critica: «Adesso che è un po' più grande e vede i numeri, gli streaming, queste cose qui, mi fa: "Mamma, stai andando malissimo"».

Inoltre, la piccola Paola fa domande relative alla popolarità della madre: «Mi chiede: "Non ho capito se sei famosa o no". Secondo voi come glielo dico? Vado lì e le dico "sì, sono famosa, sono la divina".

Le dico di chiedere al padre».

Pubblicato su Tik Tok, il video dell'intervista ha generato numerosi commenti da parte dei fan.