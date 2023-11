Federica Pellegrini, il selfie incinta (e in costume) scatena i fan: «Tigre in 3D»

Dalle acque delle vasche alle cime innevate, Federica Pellegrini negli ultimi giorni si è dedicata qualche giorno di riposo sulle Alpi in compagnia del marito Matteo Giunta e dei suoi amatissimi cagnolini. Tuttavia, è proprio nelle ultime ore che la Divina del nuoto ha pubblicato un selfie sul suo profilo Instagram mentre si mostra davanti allo specchio e mette in mostra il suo costume da bagno intero con sopra la stampa di una tigre. In attesa della nascita della primogenita, Federica Pellegrini non potrebbe mostrarsi più felice e raggiante.

Federica Pellegrini su Instagram

«Tigre in 3D».

Sono queste le parole che Federica Pellegrini ha scritto a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La Divina ha poi aggiunto anche una filastrocca per festeggiare San Martino, ossia una delle celebrazioni che ricorda a molti l'inverno. Infatti, la leggenda vuole che coincida con un brevissimo periodo di risalita delle temperature, in vista del freddo vero e proprio. E Federica Pellegrini ha aperto le porte all'inverno con un selfie in costume.

La filastrocca

«Umido e freddo spunta il mattino, ed a cavallo va San Martino - ha scritto Federica Pellegrini a corredo del post Instagram -. Ecco che appare un mendicante, lacero e scalzo vecchio e tremante. Il cavaliere mosso a pietà, vorrebbe fargli la carità Ma nella borsa non ha un quattrino, e allora dice "oh poverino". Mi spiace nulla io posso darti, ma tieni questo per riscaldarti. Divide in due il suo mantello, metà ne dona al poverello Il sole spunta e brilla in cielo, caccia la nebbia con il suo velo. E San Martino continua il viaggio, sempre allietato dal caldo raggio. Buon San Martino a tutti».

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che ha pubblicato Federica Pellegrini sul suo profilo Instagram. «Che spettacolo che sei. Meravigliosa», ha scritto una fan. E ancora: «Tiger woman». «La gravidanza ti ha reso ancora più bella», ha scritto ancora un'altra fan.