Pennabilli, festa di compleanno al bacio (con Valentino Rossi) per i 30 anni di Francesca Novello: party griffato dalla Pr dei vip con Cremonini (e Giorgia Cardinaletti?). Le foto

PENNABILLI - Compleanno al bacio (con Valentino Rossi) per Francesca Novello, splendida neo trentenne mamma della piccola Giulietta. Soffitto colpo di palloncini rosa, torta a tre piani abbinata e il numero 30 acceso.

C'era anche Giorgia?

È lei o non è lei? Dalle foto di gruppo postate sui social, dove non risulta mai taggata, sembrerebbe proprio lei, Giorgia Cardinaletti, la giornalista Rai di Fabriano, insieme a Cesare Cremonini, in occasione della festa per i 30 anni di Francesca Novello, la compagna di Valentino Rossi. E se non è lei, allora, abbiamo scoperto una sosia perfetta. Roba da Tale e Quale Show.

La Pr dei vip nel ristorante stellato Il Piastrino

Intanto lo show è stato il compleanno organizzato, impeccabilmente, ancora una volta, da Giorgia Farina, la Pr, organizzatrice di eventi, che aveva già seguito recentemente la festa di battesimo dela piccola Giulietta.

Tra i suoi clienti, per dire, Theo Hernandez del Milan (che ha festeggiato i 26 anni con la sa regia), Sfera Ebbasta, Marcell Jacobs, Luca Argentero, Donnarumma, Pogba e tanti altri. Questa volta il luogo da mille e una notte scelto da Francesca e Valentino è stato il ristorante Il Piastrino dello chef pesarese Riccardo Agostini, una stella Michelin, a Pennabilli, il secondo comune più alto della Romagna, marchigiano fino al 2009, paese caro a Tonino Guerra. Presente, al compleanno di Francesca, tutta la tribù gialla con Cesare Cremonini in testa.