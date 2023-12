Cardinaletti e Cremonini, la coppia esce allo scoperto tra concerto di Calcutta e discoteca. Il tag rivelatore e il video su TikTok

Bologna città dell'amore per Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini. La coppia formata dalla giornalista Rai, marchigiana, e il cantautore bolognese, è uscita allo scoperto tra discoteca e concerto anche se i rumors, accompagnati da foto, geolocalizzazioni fatali e tag rivelatori, avevano già chiarito tutto nei mesi scorsi in barba ad una privacy cercata dai due in tutti i modi, soprattuto lei (per deformazione professionale). Impossibile sfuggire, oggi, ai tentacoli dei social. Così infatti era stato in occasione delle vacanze estive alle Eolie, poi nel blitz in montagna sul lago di Misurina, ad Auronzo di Cadore, e probabilmente pure al compleanno di Francesca Novello a Pennabilli.

Il concerto

L'attesissimo live di Calcutta all'Unipol Arena di Casalecchio, oltre ad essere stato un show fantastico, uno di quelli che si cantano a squarciagola dall'inizio alla fine, ha colpito i presenti (reali e social) anche per un altro aspetto: la presenza, in tribuna, di un gruppetto di amici che non poteva passare inosservato. Parliamo di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, Uccio e consorte, amici e amiche varie, più un Cesare Cremonini particolarmente euforico e coinvolto nelle canzoni del cantautore di Latina. Anche se i video e foto non l'hanno ripresa in primo piano, ci ha pensato il tag rivelatore di Francesca Sofia Novello a inserire nel gruppo anche Giorgia Cardinaletti.

Tortellini in chiusura

In una delle riprese effettuate si vede Cremonini cantare e ballare in tribuna e poi rivolgersi ad una persona seduta di spalle al suo fianco. La serata si è poi conclusa in un ristorante a mangiare tortellini in brodo. Ancora più evidente il video effettuato al Numa Club di Bologna dove Cesare e Giorgia sono andati a ballare nella serata Indie Power: un cliente del locale li ha ripresi (riconoscendo solo Cremonini) su un balcone con un drink in mano.

Una serata normale per una coppia speciale.