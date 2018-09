Calcutta come Genova: crolla un viadotto almeno 5 morti Decine di dispersi Mappa

Una dinamica molto simile a quella del ponte Morandi di Genova. Un viadotto è crollato a Calcutta, nell'area di Majerhat, a sud della città. Almeno 5 morti, decine di feriti e dispersi sotto le macerie. Il ponte di Majerhat è stato costruito 40 anni fa.

