Calcutta e Lo Stato Sociale in piazza per ricordare Zagor dei Camillas

PESARO - Un concerto in memoria di Zagor dei Camillas. Il 22 agosto in Piazza del Popolo a Pesaro sfileranno alcuni tra gli artisti più rappresentativi del panorama odierno. Su tutti Calcutta e Lo Stato Sociale. In programma anche il senigalliese Colombre, Auroro Borealo, Gioacchino Turù e il Duo Bucolico.



Una grande kermesse per ricordare Mirko Bertuccioli, da tutti conosciuto come Zagor, anima della band pesarese Camillas, stroncato dal Covid. Il Comune ha deciso di intitolargli le luminarie di via Almerici, il percorso che conduce al conservatorio. Così, per tutta la giornata di sabato 22 agosto, le note delle canzoni delle band e degli artisti più legati a Zagor risuoneranno nel centro di Pesaro. «Mirko avrebbe dovuto occuparsi della direzione artistica della parte musicale della prossima Mostra del Cinema» fa sapere il vicesindaco Daniele Vimini. «La mia voce appare lineare, ma dentro nasconde una tempesta. Fa parte dei Camillas, tuttavia, affrontare le cose nel momento in cui accadono», rimarca Ruben Camillas ovvero Vittorio Ondedei, storico amico e altrà metà del duo. L'evento è in fase di organizzazione, dunque è possibile che si aggiungano altri artisti.