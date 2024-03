Cesare Cremonini, Giorgia Cardinaletti esce allo scoperto e parla per la prima volta della loro relazione: lo stupore del conduttore

La relazione tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti prosegue a gonfie vele tra l'assoluta riservatezza e i piccoli gesti social che fanno capire che tra i due l'amore è sempre più forte. Dopo oltre un anno dai primi avvistamenti della coppia, Giorgia Cardinaletti ha parlato nel programma su Rai 1, I vinili di.. con Riccardo Rossi, per la prima volta della sua storia d'amore con il cantautore di Bologna e il conduttore è rimasto molto stupito della spontaneità della giornalista.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Riserbo assoluto da un anno, nessuna foto assieme. Poi, nella notte di sabato, nell'indifferenza generale, Giorgia Cardinaletti parla per la prima volta, per pochi secondi, della sua relazione con Cesare Cremonini.



E i gossippari muti! pic.twitter.com/XQU5cNICu0 — Massimo Falcioni (@falcions85) March 11, 2024

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, ora è ufficiale

Come riportato da Massimo Falcioni su X, Giorgia Cardinaletti, durante la sua chiacchierata con Riccardo Rossi, ha menzionato per la prima volta la sua relazione con il cantautore Cremonini, lasciando di stucco il conduttore che non si aspettava questo piccolo scoop.

«Io ero a Londra con Cesare perché sai che è un grande amante dei vinili», ha detto la giornalista, mentre Rossi cercava di approfondire, chiedendola a quale Cesare si riferisse e lei, con molta tranquillità, inconsapevole di aver appena ufficializzato la sua relazione con il cantante, ha risposto con «Cesare Cremonini».