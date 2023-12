Carmen Russo, la rivelazione da Monica Setta: «Con Enzo Paolo Turchi stiamo attraversando un periodo di crisi»

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono in crisi. Da tempo i rumors su un “periodo no” della coppia si rincorrevano e ieri è stata proprio la showgirl a confermarlo. Ospite da Monica Setta nel programma “Storie di Donne al bivio”, Carmen ha parlato del suo rapporto con il marito, a cui è legata da oltre 40 anni, ma afferma che non si sono lasciati, come il gossip aveva detto.

Carmen Russo e la crisi con il marito

«Io sono tanto arrabbiata.

Quindi non si sono lasciati ma la Russo conferma che lei e il marito stanno attraversando un periodo molto difficile. «Esistono tanti periodi complicati, ma io ed Enzo Paolo abbiamo un potere straordinario: ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia, facciamo in modo di recuperare. Il nostro è un amore fatto di chiarimenti e confronti. Io non so perdonare, a volte non so come mandare giù certi bocconi… E lui è come me. Proprio per questo ci scontriamo e confrontiamo. Questo però non fa finire una storia d'amore, la rafforza, semmai».