Carmen Russo: «Falcao? Non ricordo se ci ha provato. Alain Delon mi corteggiava, ma stavo già con Enzo Paolo...»

Sei secondi con Federico Fellini in La città delle donne, una particina in un film con Paolo Villaggio poi qualche "innocente" commedia sexy. «Due con Renzo Montagnani» per la precisione. Nel mezzo qualche tentativo di vincere Miss Italia, anche imbrogliando sull'età. «Per partecipare bisognava avere almeno 16 anni, io non ne avevo ancora compiuti 15. Corressi la data di nascita sulla tessera ferroviaria». Ci provò anche l'anno dopo ma venne squalificata. Ma lì Carmen Russo si fece notare. E per questo, come racconta al Corriere della Sera, arrivò la copertina di Playmen: «All’epoca era un trampolino, un passaggio obbligato. E non c’era il photoshop, tutto naturale. Il mio numero ha venduto più di 500 mila copie. E la prima copertina su Sorrisi & Canzoni arrivò a 3 milioni».



Il successo con Drive In

E all'improvviso arrivò anche Drive In. «Avevo già fatto esperienza al Bagaglino, ma lì sono diventata una vera primadonna, con il mio nome nella sigla di testa. Ero felicissima, ma preoccupata di non essere all’altezza». Un'idea di Antonio Ricci come gli sketch con Enrico Beruschi: «Facevo così bene l’oca svampita che il pubblico credeva fossi davvero così, ma non me ne curavo». La sua arma vincente il suo fisico, le sue misure 90-60-90. Ma non solo, sia chiaro: «Proponevo anche altro. Ballavo bene, alzavo la gamba a 180 gradi, sa? La bellezza passava in secondo piano».

La cena con Falcao

Tempi felici e pieni di amori quelli di Drive In per Carmen Russo: «Prima di mettermi con Enzo Paolo, uscirono delle foto con Falcao, eravamo a cena in un ristorante con altra gente e ci beccarono i paparazzi. Ma non ricordo se ci provò». Nel frattempo negli studi di Drive In continuavano ad arrivare lettere di spettatori e mazzi di fiori di ammiratori. «Mi arrivavano già quando ero al Bagaglino - sottolinea la ballerina al Corsera - Sono stata la prima showgirl maggiorata, Pamela Prati e le altre sono venute dopo».

Alain Delon «mi corteggiava»

La carriera di Carmen vola con Risatissima e Grand Hotel. Programmi del sabato sera con tanti ospiti internazionali. Uno di questi Alain Delon. «Se fossi stata libera, magari ci avrei fatto un pensierino. Ma il coreografo dei balletti era già Enzo Paolo ed era un pochino geloso», confessa ancora al Corsera.

L'amore con Enzo Paolo Turchi

Un amore, almeno per lei, nato a teatro. «Mi è piaciuto subito, ma lui era restio.

Non voleva mischiare il lavoro con il privato. Poi però ha ceduto...».

E dal loro amore è nata Maria, la loro bambina. «Il nostro successo più grande. L’abbiamo tanto voluta e desiderata, è lei il senso della vita. Verso i 40 mi sono resa conto che il bambino che tanto volevo non arrivava. Ho scoperto di avere le tube chiuse. Dovevo darmi una mossa. E alla fine a 53 anni ce l’ho fatta».