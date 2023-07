Belen Rodriguez e Stefano De Martino genitori a tempo pieno dopo lo stop alla tv: gli scatti mano nella mano fuori scuola di Santiago

Ma cosa è successo a Belen Rodriguez? Il settimanale Di Più l'ha paparazzata in giro per Milano in tenuta da perfetta "collegiale americana" mano nella mano con il suo Stefano De Martino. Nessun abito scollato, niente di attillato per mostrare le sue forme perfette. Semplicemente una gonnellina rosa, a pieghe, le calze corte e le scarpe da ginnastica bianche come una maglietta bianca. E mentre cammina sorride.

Non c'è da stupirsi.

Belen ha tutto per esserlo. Ha al suo fianco l'uomo della sua vita e due splendidi figli. E proprio insieme a Stefano, a passeggio per Milano, la città che l'ha adottata sta andando a prendere Santiago a lezione di violino.

Anche Stefano è felice. Il conduttore ed ex ballerino Stefano De Martino. Il settimanale diretto da Osvaldo Orllandoni sottolinea come «l’amore fra Belen e Stefano, come l’abbigliamento, ricorda alcuni film statunitensi, con colpi di scena e continui tira e molla fra i protagonisti».

E tra questi tira e molla Belen ha vissuto una storia d’amore con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto una figlia, Luna Marì, nel 2021. Poi, nel 2022, Belen è tornata dal suo Stefano ammettendo una volta per tutte che lui «è l’uomo della mia vita».

E da quest'uomo lei non si vuole più staccare. E ora che la showgirl argentina pare che non farà più parte del cast di “Tu si que vales” e de “Le Iene” ha più tempo per fare la mamma e la moglie. Ma davvero Mediaset non la vuole più?