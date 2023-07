Aurora Ramazzotti, il primo weekend senza Cesare: «Banano è con nonna». E Michelle se la balla

Sabato malinconico per Aurora Ramazzotti: l'influencer, mamma di Cesare Augusto, stamattina si è svegliata senza il suo bambino. Il piccolo, che ha compiuto tre mesi il 30 giugno, sta trascorrendo il suo primo weekend con nonna Michelle Hunziker, e a confessarlo è stata proprio la mamma attraverso una storia pubblicata di buon mattino su Instagram. Ma andiamo a vedere cosa ha detto la figlia di Eros Ramazzotti.

Antonella Fiordelisi, la gaffe su Instagram: «Avete apprezzato le mie doti canoniche». I fan: «Ora anche suora?»

Aurora Ramazzotti, il primo weekend senza Cesare

Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza - a giudicare dalle storie pubblicate su Instagram - si stanno concedendo il primo weekend da genitori "in libera uscita" da quando è nato il loro primo figlio, Cesare.

Ma il bambino, che ha appena compiuto tre mesi, è in ottime mani: quelle di nonna Michelle, forte dell'esperienza di tre figlie e di tutto l'amore che prova per il nipotino. Ma per una neomamma lasciare per la prima volta il figlio per un intero fine settimana, anche se consapevole che sia accudito e amato nel migliore dei modi, è sempre una tappa che genera sentimenti contrastanti. Non fa eccezione Aurora, che porta con sé il piccolo Cesare praticamente ovunque, ma per qualche giorno ha deciso di affidarlo alla nonna. E così, ripostando un video pubblicato di primo mattino da mamma Michelle in cui il bimbo è già molto attivo e sgambettante, scrive: «Primo weekend di banano con nonna», accompagnato da un cuoricino bianco e da una emoticon dall'espressione commossa.

Nonna Michelle

Michelle Hunziker è una nonna molto presente nella vita dell'amato nipotino, che ama intrattenere con balletti e coccole. Chissà come trascorreranno questo primo weekend da soli. Di sicuro seguiranno aggiornamenti.