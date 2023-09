Beatrice Valli, pit stop durante la Fashion Week: «Pranzo con i miei bambini e poi si riparte»

Beatrice Valli, in questi giorni, è impegnatissima con i vari eventi della Fashion Week che si sta tenendo a Milano. L'influencer sta mostrando ai suoi milioni di follower, tutte le sfilate alle quali sta partecipando come ospite insieme anche al marito Marco Fantini. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, però, è anche una mamma molto premurosa e, proprio per questo motivo, non c'è passerella che tenga quando si parla dei suoi bambini.

Beatrice Valli, oggi, sabato 23 settembre, ha sfoggiato un bellissimo outfit, in occasione della sfilata mattutina alla quale ha partecipato. Indossando una camicia sui toni dell'azzurro e del grigio e stivali color oro fin sopra al ginocchio, l'influencer ha registrato alcune storie Instagram in cui dice: «Pit stop a casa perché pranzo con i miei bambini e, poi, sono subito pronta per ripartire e andare a un altro show più tardi. Non vedo l'ora perché il vestito è spettacolare».

Beatrice Valli piace tanto sui social proprio per questo motivo: nonostante, faccia parte delle influencer più note d'Italia, non si "dimentica" del suo ruolo di mamma.

L'influencer ha, più volte, spiegato che i suoi figli sono la cosa più importante che possiede e preferisce farsi in quattro tra lavoro e mille impegni, piuttosto che risultare assente.

A volte, però, Beatrice Valli viene attaccata da diversi hater che pensino ostenti troppo il suo essere mamma. Secondo qualcuno, infatti, l'influencer dovrebbe mantenere più intimi e privati alcuni momenti come, ad esempio, l'allattamento o il momento dei compiti.

A volte, però, Beatrice Valli viene attaccata da diversi hater che pensino ostenti troppo il suo essere mamma. Secondo qualcuno, infatti, l'influencer dovrebbe mantenere più intimi e privati alcuni momenti come, ad esempio, l'allattamento o il momento dei compiti.