Ludovica Valli, anello di latte materno per il figlio: «Per Anastasia con il cordone ombelicale». Le critiche: «Folle»

Ludovica Valli è diventata mamma da poco del suo secondo bambino Otto Edoardo, la sua bambina più grande, Anastasia, ha, invece, recentemente compiuto due anni. L'influencer posta tutti i giorni storie e foto in compagnia dei suoi figli, tanto che, è anche stata presa di mira dagli hater che l'accusano di non tenere privato nemmeno un momento tanto delicato come quello dell'allattamento. Nelle ultime ore, però, Ludovica è finita al centro della polemica per alcuni gioelli "particolari" che si sarebbe fatta fare appositamente.

I gioielli di Ludovica Valli

Tramite le sue storie Instagram, Ludovica Valli ha raccontato di essersi fatta costruire appositamente dei gioielli molto particolari che sono strettamente legati ai suoi bambini. L'azienda in questione, effettivamente, realizza gioielli pensati apposta per le mamme. L'anello che ricorderà per sempre Otto Edoardo all'influencer, ad esempio, è una fedina bianca a forma di cuore (e fin qui tutto normale), che, però, al suo interno contiene un po' del suo latte materno. Ludovica ha inviato un po' del suo latte all'azienda che, tramite uno speciale processo, lo solidifica e lo ripone all'interno della resina sull'anellino, in questo modo non si potrà deteriorare nel tempo.

L'influencer ha, poi, spiegato che per Anastasia vorrebbe fare un anello simile ma con una ciocca di capelli della bambina o addirittura con il pezzetto di cordone ombelicale conservato per ricordo. Le sue dichiarazioni hanno scatenato i commenti del web.

I commenti sui social

Il racconto che Ludovica Valli ha fatto sui social riguardo a questo particolare tipo di gioielli, ha scatenato gli utenti: c'è chi pensa che possa essere una bella e originale idea (sicuramente inusuale) e chi, invece, crede che il tutto sia abbastanza inquietante e addirittura folle.