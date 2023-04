Aurora Ramazzotti mezza nuda su Instagram: l'evoluzione del suo pancione. Poi, la risposta pungente alla fan

Aurora Ramazzotti ha postato una serie di selfie che mostrano l'evoluzione del suo pancione, fino a dopo il parto e quindi con Cesare tra le sue braccia. L'influencer è praticamente nuda: si copre il seno con la mano che non regge lo smartphone e indossa sempre un paio di slip da centro estetico. Infatti, nelle foto Aurora non è sola: con lei c'è sempre Joice Rodriguez, massaggiatrice di molti vip.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

In una delle sue ultime storie Instagram, Aurora Ramazzotti fotografa la trasformazione del suo pancione a distanza di vari mesi e scrive: «La vita». Il suo Cesare è nato alla fine di marzo scorso e tra qualche giorno compirà già un mese, infatti, in una delle storie successive, l'influencer posta una foto del bambino (di cui non si vede il viso) e commenta così: «Domenica banano compie già un mese». Da quando Aurora è diventata mamma ha scritto, in un post recente, di essere rinata e di avere anche migliorato il rapporto con il suo corpo.

La risposta pungente alla fan

Nell'ultima storia pubblicata da Aurora, una fan commenta: «Già un mese? Ma come è possibile??», Aurora, quindi, risponde: «È perché sono stata gravida sei anni, quindi ora il tempo vola», aggiungendo un'emoticon divertita.