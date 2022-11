Chiara Nasti e il tatuaggio durante l'allattamento: i fan la attaccano, lei risponde così

Il bambino di Chiara Nasti, Thiago, è nato pochi giorni fa e l'influencer, tramite il proprio profilo Instagram, condivide moltissimi contenuti che la ritraggono insieme al neonato. Ieri, la modella ha mostrato ai suoi follower il nuovo tatuaggio sul collo e i commenti non hanno tardato ad arrivare.

Il tatuaggio con il nome di Thiago

Il piccolo Thiago è nato da pochi giorni e, com'è giusto che sia, i genitori Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, sono pazzi d'amore per lui. L'influencer non ha mai nascosto che una delle sue passioni più grandi siano i tatuaggi, e quale migliore occasione se non la nascita di un figlio, per aggiungerne uno alla collezione?

Così Chiara ha mostrato il nuovo tattoo (sulla parte sinistra del collo), che recita il nome di Thiago. Subito dopo la storia, l'influencer ha postato le domande di alcune follower.

Tatuaggio e allattamento

Tutti i quesiti che Chiara Nasti ha ricevuto, avevano a che fare con la sua vita da neo-mamma con il piccolo Thiago. Una follower ha chiesto: «Tatuaggio e allattamento? Cosa ti hanno detto», Chiara ha risposto prontamente (come sempre): «Ovviamente prima di tatuarmi mi sono consultata con chi dovevo. Poi ognuno ha pareri diversi. Ci si può tatuare tranquillamente».