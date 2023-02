Mamma allatta il figlio di 4 anni, la famiglia prende in giro il bambino: «Gli altri penseranno che sei stupido»

La mamma di un bambino di quattro anni si è sfogata sui social in cerca di consigli dopo aver ricevuto numerose critiche da amici e parenti per la scelta di continuare ad allattare suo figlio, e di non aver mai smesso dalla nascita a oggi. La donna ha spiegato di non aver mai provato a interrompere perché «penso che se lo chiede, ovviamente ha bisogno di conforto».

Il bambino preso in giro dalla famiglia

La mamma si è confrontata con altre madri su Mumsnet, un social network dedicato alla gentirorialità. Ha spiegato che la sua famiglia sta iniziando a prendere in giro suo figlio dicendo che «i suoi compagni di scuola penseranno che sia stupido». La donna ha raccontato che per lei l'allattamento al seno è una cosa privata, che riserva ai momenti in cui è da sola con il suo bambino. Le altre mamme le sono andate in soccorso, convinte che la famiglia e gli amici non abbiano alcun diritto di commentare le sue scelte e far sentire il figlio a disagio.

L'allattamento prolungato

La mamma ha spiegato di non avere alcuna intenzione di interrompere l'allattamento al seno, e che sarà il figlio a smettere in autonomia quando si sentirà abbastanza indipendente. Gli altri utenti le hanno consigliato di mettere a tacere i parenti, accusati di bullismo, e di continuare secondo le esigenze sue e del bambino. Lo svezzamento a "termine naturale", commenta una madre, può avvenire tra i sei e i sette anni. L'Oms raccomanda l'allattamento esclusivo fino al sesto mese d'età e lo consiglia fino ai due anni, ma non fa alcun riferimento a un termine.