Paris Hilton con il figlio Phoenix, la prima foto dopo il parto surrogato: «Sei tutto il nostro mondo». La reazione dei fan

Paris Hilton ha postato sul proprio profilo Instagram la prima foto insieme al suo bambino Phoenix e al marito Carter Reum. Il dolce scatto ha fatto velocemente il giro dei social (e del mondo) perché l'ereditiera non aveva ancora mai mostrato suo figlio. Voci vicine a Paris Hilton fanno sapere che è felicissima della sua nuova vita da mamma e che è molto premurosa nei confronti del neonato. I follower si sono scatenati con i like e i commenti sotto la foto.

«Il nostro piccolo Phoenix. Sei tutto il nostro mondo». È questa la didascalia che Paris Hilton ha scelto per descrivere lo scatto con il suo bambino, che come tutte le mamme, descrive come il suo mondo. L'ereditiera è diventata mamma tramite una maternità surrogata e lo aveva annunciato (a sorpresa) sul proprio profilo Instagram. In una recente intervista alla rivista People, Paris aveva raccontato che lei e il marito avevano intrapreso un percorso di fecondazione assistita ancora durante la pandemia. Anche altre star come Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker o Nicole Kidman hanno concepito i loro figli tramite fecondazione assistita.

Paris Hilton e l'imprenditore Carter Reum fondatore di venture capital M13 (società finanziaria) fanno coppia fissa ormai da diversi anni. In un'intervista Carter aveva dichiarato: «Con Paris sono davvero felice, non potrei desiderare nessun'altra donna al mio fianco».