Ilary Blasi, frecciatina a Noemi Bocchi: «Dopo la visita oculistica spierò molto meglio»

Ilary Blasi è tornata a far parlare di sè qualche giorno fa quando, durante la partita del Frosinone primavera, sugli spalti siedevano Noemi Bocchi e Francesco Totti, pizzicati a spiare le storie Instagram dell'ex moglie (l'amica di Noemi mostrava loro una storia Instagram della conduttrice), anche lei presente allo stadio per fare il tifo per Cristian Totti. Ilary era tranquilla insieme a Melissa Monti, fidanzata del figlio, mentre dall'altra parte degli spalti si stava consumando un vero e proprio drama, ripreso dalle telecamere.

Oggi, Ilary Blasi si è recata dalla sorella Melory, oculista di professione, per una semplice visita agli occhi e, tra risate e battute, ha trovato anche il modo per lanciare una velata frecciatina a Noemi Bocchi, colpevole di spiare le sue storie su Instagram.

Dopo la visita oculistica, con tanto di gocce per dilatare la pupilla, la conduttrice Mediaset ha voluto scherzare con la sorella e chederle: «Quindi Melody, dopo ci vedrò meglio?» e la sorella la tranquillizza dicendole che sì, dopo ci vedrà meglio.

Ilary replica scherzosa: «Quindi spierò anche meglio!»

La scenetta divertente si conclude tra le risate delle sorelle Blasi, mentre i fan non possono non ridere per la sua ironia sempre pungente e puntuale.