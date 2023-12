Antonella Fiordelisi, «ecco quanto guadagno per un post sui social»: l'influencer svela il suo cachet

Antonella Fiordelisi, dopo il successo ottenuto al Grande Fratello, ha iniziato e visto decollare la sua carriera sui social. Oggi l'influencer ha svelato quanto guadagna facendo questo lavoro, in collegamento con Francesco Vecchi a Mattino 5 ha svelato quanto prende per un post sponsorizzato sui social.

Il guadagno

«Dai 5 mila euro in su», questo il cachet medio per un post.

Su Instagram la Fiordelisi ha oltre un milione di follower, in merito al guadagno di chi fa l'influencer ha svelato: «Dipende sempre dal profilo. Io, per fortuna, mi reputo abbastanza fortunata perché il social network per me è diventato un vero e proprio lavoro. Si parla di cifre di 5 mila euro in su sicuramente, nel mio caso. Cosa promuovo? Nel mio caso io faccio pubblicità a un po’ di tutto: dalla moda, al beauty, a prodotti specifici. Anche se vorrei puntualizzare che noi, anche se non sembra, abbiamo tanta responsabilità. Essere una influencer significa avere un certo impatto mediatico su un pubblico attraverso la creazione di contenuti digitali, quindi va ad influenzare tendenze, opinioni e magari comportamenti».