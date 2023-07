Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria vicini a un evento. I fan: «Un ritorno di fiamma?»

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, nonostante la separazione mantengono gli impegni professionali con i loro fan e capita che partecipino insieme ad alcuni eventi. L'ex coppia si è rivista di nuovo ieri per un evento che si è tenuto all’agriturismo da Pudech nel ravennate, come reso noto dalla Fiordelisi. Sono stati tanti i supporters accorsi a cui Edoardo e Antonella hanno risposto.

Vecchie tensioni

Nel vederli di nuovo vicini, non sono mancate anche foto e giochi divertenti e alcuni presenti hanno notato un'armonia ritrovata tra i due. Fino a qualche giorno fa nel corso di questi eventi, è stato raccontato, si percepisse la tensione e la stessa Antonella pare non si sia presentata in uno di questi proprio per il difficile clima con l'ex. Il fatto che ora le cose sembrano cambiate ha fatto pensare a qualcuno a un riavvicinamento.

Di nuovo insieme?

A corredo di queste ipotesi ci sono anche alcuni video, condivisi sulle varie piattaforme social network, in cui Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si scambiano sorrisi, parole di stima e affetto e gesti teneri. Nessuno dei due si è però espresso su questo desiderio dei fan, a differenza di altre volte in cui hanno smentito e fatto sapere che non ci sarebbe stata alcuna occasione.