Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi sorpresi insieme in un locale: ecco cosa è successo

Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi sono stati sorpresi insieme nello stesso locale. I due, ormai entrambi single dopo l'esperienza del Grande Fratello Vip, avevano legato molto all'interno della casa, per poi però perdersi di vista. Antonino sembrava essere inizialmente vicino a Ginevra Lamborghini, poi si era parlato di una relazione con un'altra donna, ma alla fine l'unica presenza femminile nella sua vita è la figlia Luna Marì, nata dall'unione con Belen Rodriguez.

Insieme nel locale

Antonino è quindi single al 100% e single è tornata anche Antonella Fiordelisi dopo la fine della relazione con Edoardo Donnamaria. Se Antonella non ha mai nascosto il suo dolore per la fine di quel rapporto, ora sempre pensare al suo futuro e alcuni pensano anche a un nuovo amore. Lei e Antonino sono stati sorpresi insieme in un locale in Sardegna, sulla Phi Beach in provincia di Olbia.

I rumors

Non ci sono scatti insieme, ma dalle storie sui profili dei due era inequivocabile che si trovassero nello stesso posto.

Lei con una sua amica, lui da solo. Non si sa se in realtà stessero insieme o se abbiano passato la serata insieme. Ai tempi del reality i due avevano costruito un bel rapporto di amicizia che in diverse occasioni aveva scatenato le gelosie di Donnamaria.