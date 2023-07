Antonella Fiordelisi bloccata in aereo per il temporale: «Benissimo, direi»

Antonella Fiordelisi è molto attiva sui propri canali social, in particolar modo su Instagram dove, tra una storia e l'altra, si confida con i propri fan e racconta loro tutto ciò che le succede. Così, è accaduto anche nelle sue ultime storie in cui l'ex gieffina parla della disavventura in cui è stata coinvolta. Antonella è molto amata sulla piattaforma social e, infatti, il suo profilo conta un milione e mezzo di follower.

La storia Instagram di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, in questo momento o, almeno dopo la rottura definitiva con Edoardo Donnamaria, vive stabilmente a Milano dove partecipa, quasi ogni giorno, a eventi o cene.

Dato che, però, è estate, l'ex gieffina è ospite di serata che possono svolgersi anche in località di mare. Ad esempio, questa sera, venerdì 21 luglio, Antonella deve presenziare a un evento in Calabria e, proprio per questo, ha dovuto prendere l'aereo. Ecco, quindi, che ha raccontato ai suoi follower ciò che le è capitato: «Bene, è arrivato il temporale e quindi dobbiamo aspettare, non possiamo partire. Benissimo, direi, partiamo con il piede giusto».

Antonella Fiordelisi e i social

Antonella Fiordelisi posta moltissimi contenuti all'interno del proprio profilo Instagram e, la maggior parte di questi, riguardano i suoi progetti lavorativi. Da quando la sua relazione con Edoardo Donnamaria è terminata, la modella non ha più parlato della sua vita sentimentale.