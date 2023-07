Antonella Fiordelisi di nuovo in tv? Sonia Bruganelli la starebbe corteggiando per Avanti un altro

EMBED

Antonella Fiordelisi potrebbe unirsi al cast di "Avanti un altro". L'ex concorrente del Grande Fratello VIP sarebbe corteggiata da Sonia Bruganelli per diventare la nuova "bonas". Secondo voci di corridoio, poco tempo dopo la separazione da Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi potrebbe essere stata contattata per un'opportunità lavorativa molto interessante. L'ex concorrente del reality potrebbe fare presto ritorno in TV, ma in un ruolo del tutto nuovo per lei. Sembra infatti confermato che Sophie Codegoni non tornerà a ricoprire il ruolo di "bonas" nella trasmissione condotta da Paolo Bonolis e per questo motivo si crede che l'ex concorrente del Grande Fratello VIP possa prenderne il posto. Ecco cosa ha scritto l'esperta di gossip Deianira Marzano in proposito: "Si vocifera che Antonella Fiordelisi sia 'corteggiata' da Bruganelli per 'Avanti un altro'! Pare che ci siano trattative in corso!". Photo Credits: Kikapress, Ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: Korben