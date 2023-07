Giulia Salemi e l'addio al GfVip: «All'improvviso tutti hanno nuovi progetti, la verità è...», la frecciatina di Salvo Veneziano

Giulia Salemi ha deciso che non farà più parte, a settembre, del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo alcune voci di corridoio sempre più insistenti, l'influencer, nelle ultime ore, ha confermato il suo passo indietro spiegando ai suoi fan che si dedicherà ad altre sfide. Ma non tutti hanno apprezzato il messaggio social di addio al reality di Giulia Salemi. Infatti, Salvo Veneziano, ex protagonista del GfVip, ha esposto il suo pensiero in merito a questa situazione attraverso un video sul suo profilo Instagram. E le parole dell'ex gieffino non sono state così dolci. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Salvo Veneziano su Instagram

«Eccomi qui. Sto vedendo tantissimi post di questi presunti vip che dicono "Non farò questo programma perché ho altri progetti" - ha sottolineato Salvo Veneziano -. Non è vero un ca**ò. Voi non farete questi progetti perché Pier Silvio Berlusconi vi ha mandato tutti a casa.

Ora è inutile dire "ho altri progetti", sicuramente li avrai ma li hai fatti dopo che ti hanno mandato a casa».

Poi, l'ex gieffino ha tirato in ballo un conduttore del quale non ha fatto il nome, ma i fan lo hanno associato ad Alfonso Signorini.

«E tanti altri, tipo il conduttore che fino a qualche mese fa, faceva trash su TikTok con balli e balletti ora, improvvisamente fa sparire il trash - ha continuato Salvo Veneziano -. Di cosa stiamo parlando? Progetti un ca**o. Tutti a casa».