Guenda Goria e la difficoltà di diventare mamma, la dedica di Mirko Gancitano: «Con o senza bambino, vuoi sposarmi?»

Sono stati dei momenti difficili per Guenda Goria, primogenita di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. L'attrice 34enne, nota al pubblico anche per la sua partecipazione al GfVip, ha rivelato ai fan che non potrà diventare mamma in modo naturale. I suoi problemi di salute erano iniziati dopo aver scoperto di soffrire di endometriosi, nel periodo successivo alla partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini. Poi, un intervento per la rimozione di una cisti e il dramma di una gravidanza extrauterina, nell'estate 2022, che ha portato alla rimozione della tuba dove l'embrione si era impiantato. Una scoperta del tutto casuale, dopo un malore. E proprio nei giorni scorsi, Guenda Goria ha scritto una lettera al suo compagno, Mirko Gancitano con il quale sta affrontando questo momento. Tuttavia, la risposta di Mirko non è fatta attendere. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Mirko Gancitano a Guenda Goria

Mirko Gancitano ha risposto alla lettera di Guenda Goria su Di Più, dove ha sottolineato il forte amore che prova per la compagna. «Io sono pronto a fare la mia parte - ha sottolineato Mirko Gancitano -.

Non ho nessun problema a tentare anche questa strada. Ci tengo a sottolineare però che una coppia può essere felice con o senza figli, dunque non vivere questa scelta con ansia. Io sarò sempre al tuo fianco».

Poi, ha aggiunto: «Mi hai scritto anche che non ho fissato la data per il nostro matrimonio perché non sono più sicuro di stare con te. Non è così Guenda. Con o senza bambino, vuoi sposarmi Guenda?».

Mirko Gancitano ha poi specificato che vorrebbe sposare Guenda Goria entro il 2023.