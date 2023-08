Sophie Codegoni e il terzo mesiversario di Celine: «Non esistono parole per esprimere la felicità»

Sophie Codegoni è al settimo cielo perchè sta festeggiando il terzo mesiversario della piccola Celine, la prima figlia nata dalla storia d'amore con Alessandro Basciano. La coppia si è conosciuta al Grande Fratello tra i due è stato un colpo di fulmine immediato. La loro relazione è proseguita una volta terminata l'esperienza televisiva e, dopo una proposta di matrimonio fatta in grande stile sul Red Carpet di Venezia e l'arrivo della piccola Celine Blue, Ale e Sophie sono più innamorati che mai e festeggiano la figlia che oggi compie tre mesi di vita.

Sophie Codegoni ha postato una serie di scatti con la sua piccola Celine e una dedica dolcissima per la figlia: «3 Mesi..3 Mesi di noi..3 Mesi d’amore..3 Mesi di scoperte quotidiane.

Se penso al giorno che abbiamo saputo di aspettarti mi si gonfiano gli occhi di lacrime di gioia e di paura. Mese dopo mese mi chiedevo come sarebbe stata la nostra vita e se fossimo stati all’altezza di crescere una creatura che avrebbe dipeso da noi. I mesi passavano e la voglia di vederti cresceva dentro di me…POI SEI ARRIVATA TU…non esistono parole per esprimere la felicità e l’amore che ho provato;le paure cominciavano a sparire perché i tuoi sguardi,le tue movenze mi rassicurano e mi fortificano giorno dopo giorno. Amore mio speriamo di essere sempre all’altezza e di assicurarti una Vita piena di gioia e di amore perché per noi conta solo questo. Grazie di esistere».

Un pensiero dolcissimo che ha conquistato i fan, già innamorati dello sguardo da furbetta della piccola Celine.