Aida Yespica, a Miami per festeggiare i 15 anni di suo figlio: è più alto di lei

Aida Yespica è andata a Miami per festeggiare i 15 anni di suo figlio Aron, che vive con il padre, Matteo Ferrari. Sui social la showgirl ha postato tutte le foto che documentano la giornata passata insieme.

Sui social

Aida Yespica ha scritto anche una tenera dedica al figlio: «+15 Augurissimi Aron Ferrari! Auguri al mio amore più grande … 15 anni di vita, 15 anni d’amore e 15 anni di felicità.

Auguri a te che sei la mia luce, i miei occhi e la mia essenza. Non potrò mai esser abbastanza grata per la gioia che mi ha potuto donare la vita. Mi ha donato il senso della vita, mi ha donato te. Grazie per avermi fatto scoprire il significato della parola amore, amare e sentirsi amata. Sei il mio orgoglio e io sarò sempre la tua roccia, una certezza che ti farà sentire sempre amato. Te amo, la tua mami». Nelle foto Aron appare visibilmente più alto della showgirl, che per l'occasione ha scelto di festeggiare con una cena nell'esclusivo Cipriani Downtown Miami.