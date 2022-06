Roberta Morise tradita? Il fidanzato imprenditore beccato con Aida Yespica

Rientro davvero complicato quello di Roberta Morise dall'Honduras. La conduttrice calabrese, dopo aver partecipato all'Isola dei Famosi, infatti, avrebbe scoperto il tradimento ricevuto dal suo fidanzato. La love story tra Roberta e Giulio Fratini sembra essere giunta al capolinea a causa di un volto noto della tv italiana: Aida Yespica.

Secondo quanto rivelato da Today, infatti, l’imprenditore avrebbe tradito la conduttrice calabrese, iniziando a frequentarsi con Aida Yespica. La questione, però, al momento appare intricata e bisognosa di chiarimenti. Quel che si sa con certezza è che la Morise ha reagito smettendo di seguire su Instagram il fidanzato, cosa che ha fatto anche lui. E che al momento lui si trova nei medesimi luoghi in cui sta soggiornando la Yespica.

Se il lavoro va a gonfie vele per Roberta Morise, dunque, non si può dire lo stesso della sua vita sentimentale. Al timone di Camper, il nuovo programma estivo della mattina di Rai1, mentre la conduttrice è impegnata a Roma tutta la settimana, il fidanzato sembra spassarsela con Aida Yespica.

«Giulio Fratini è da qualche giorno in dolce compagnia di Aida Yespica». I racconti di alcuni beninformati, che li hanno beccati in atteggiamenti inequivocabili in uno dei lussuosi hotel di proprietà dei Fratini, coincidono con le storie Instagram di entrambi (in cui però non si fanno vedere insieme).

Today aggiunge che l’uomo d’affari e la modella venezuelana prima hanno trascorso una «giornata di relax nello splendido resort, una notte a quanto pare infuocata e poi via, con l’elicottero privato - partito da Pisa - a Li Galli, isolotto esclusivo al largo di Positano, dove è previsto un evento ufficiale organizzato dalla famiglia di Giulio. Come reagiranno i blasonati genitori alla vista del figlio con un’altra donna?».

Al momento nessuno dei diretti interessati ha commentato la vicenda. Ammesso e non concesso che il rampollo e la venezuelana stiano consumando giorni di passione, resta da capire se la liaison che li vedrebbe protagonisti sia iniziata quando la relazione tra la Morise e Fratini si era già chiusa oppure no. Nel primo caso non si tratterebbe di un tradimento, nel secondo sì. Ma a giudicare da quanto raccontato dai ben informati, sembrebbe trattarsi proprio di tradimento.

