Aida Yespica e la sofferenza per il figlio Aron: «Non lo vedo da due anni»

Aida Yespica non vede il figlio Aron da due anni. Aida Yespica, showgirl, ex gieffina e naufraga dell’Isola dei Famosi, ha avuto un figlio con il calciatore Matteo Ferrari ma per problematiche legate al Covid non riesce a incontrarlo da molto tempo.

Aida Yespica: «Non vedo mio figlio Aron da due anni»

Aida Yespica non vede il figlio Aron, nata dalla sua passata relazione con il calciatore Matteo Ferrari, da oltre due anni. Le complicazioni sono dovuti alla pandemia di Covid: «In questo momento – ha svelato in un’intervista a “Libero” - ciò che mi sta mancando di più è mio figlio Aron, a causa del Covid sono due anni che non riesco a vederlo (…) E’ a Miami con suo padre, ma sia per problemi con il passaporto che per la pandemia ormai è tanto tempo che non lo abbraccio, anche se ci sentiamo spessissimo».

Con la nascita del figlio Aron Aida Yespica ha passato un momento non facile: «Ho sofferto di depressione post-partum ed è stato un periodo faticosissimo. In più c'è stata la separazione con Matteo, che ha provocato ancora di più dei dolori e delle grandi delusioni. Siamo dovuti andare in tribunale, perché inizialmente lui non voleva che io frequentassi Aron. E’ stata molto dura, ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione davo a mio figlio. Oggi posso dire che tra me e Matteo c'è un rapporto civile».

Per fortuna c'è comunque l'amore. Aida Yespica infatti ha confermato le voci di gossip che la volevano di nuovo fidanzata: «Sono molto serena e da poco sto vivendo una bella relazione con Mirco Maschio, un imprenditore di Padova. E’ avvenuto tutto molto velocemente, ma ho deciso di venire a vivere subito nella sua città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA