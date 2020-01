Aida Yespica fidanzata con una donna: «La mia relazione clandestina, lei era troppo famosa»

Una storia d'amore con una donna molto famosa, finita proprio per la grande popolarità di quest'ultima. Sono le scottanti dichiarazioni di Aida Yespica, che ha raccontato a "Rivelo", in onda su Real Time, di essere stata fidanzata con una persona del suo stesso sesso: «Ho avuto un amore folle per una donna. Non posso fare il suo nome nemmeno sotto tortura perché è una persona davvero famosa che conoscono tutti. Era una storia clandestina, durata un anno, finita per la grande popolarità di lei».

LEGGI ANCHE:

Vanya Stone e la relazione con Ruffini: «Io e Diana Del Bufalo ci siamo parlate, lei sa»

Luigi Favoloso scomparso nel nulla, il fotografo Sorge sa dov'è: «Sta bene, ecco dove si trova»

L'ex concorrente di Gf Vip e Isola dei Famosi non fa nomi, ma rivela alcuni dettagli molto interessanti: «Tra di noi c’era molta gelosia, più di quella che c’è stata nelle mie storie con altri uomini. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei ma una volta finita sono stata molto male. Ogni tanto ci vediamo, ci ridiamo su ma c’è solo amicizia. Non c’è più quella passione di un tempo».

Aida Yespica ha anche parlato dell'impossibilità di tornare in America, che al momento la sta tenendo lontana dal figlio Aron: «Mio figlio chiama e mi chiede "mamma quando vieni?". Io ho un problema con il passaporto, con la situazione che c’è nel Paese. Averne uno per me è difficile, sto aspettando un passaporto perché mi sono finite le pagine e non posso entrare negli Stati Uniti. Non ne parliamo, mi viene da piangere perché è dura. In questo momento me la sto passando molto male perché vorrei stare con lui. Mi sento proprio impotente».



Ultimo aggiornamento: 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA