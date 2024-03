Monte Urano, uomo dà in escandescenze: devono intervenire i carabinieri. Il precedente di Porto San Giorgio

MONTE URANO - Allarme stamattina in centro a Monte Urano per un uomo che ha dato in escandescenze. Un caso analogo, tra l’altro, la sera prima in via Gentili a Porto San Giorgio.

Carabinieri sul posto

Sul posto i carabinieri. Intorno alle 10 è partita una segnalazione per un uomo originario dell’Est: chiamati anche i sanitari della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare. L’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso del Murri di Fermo.