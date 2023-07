Truffa ignara cittadina per comprarsi rolex ed elettrodomestici. Per una donna del Fermano, scatta la denuncia

PORTO SAN GIORGIO - Denuncia scattata nel Fermano per un caso di falsità materiale, uso di atto falso, sostituzione di persone e truffa. A finire nel mirino dei militari della locale Stazione dei Carabinieri, è una donna albanese, classe 1972, con precedenti penali. A seguito degli accertamenti delle Forze dell'ordine - avviati dopo denunce formalizzate nel mese di marzo da un residente di Fermo - i militari hanno accertato che la denunciata aveva attivato a nome della vittima i seguenti contratti di finanziamento: un contratto con la società Findomestic per un importo di 14.000 euro per l'acquisto di un orologio Rolex, e un contratto con la società Agos per un importo di 5.500 euro per l'acquisto di elettrodomestici.

I reati

La donna aveva utilizzato documenti di identità falsificati contenenti i dati personali della parte lesa ed ora è chiamata a rispondere dei reati di falsità materiale commessa dal privato, uso di atto falso, sostituzione di persona e truffa.

La competente Autorità Giudiziaria è stata informata della conclusione dell'indagine da parte della Stazione dei Carabinieri di Porto San Giorgio. I Carabinieri continuano a lavorare con impegno per contrastare i reati e tutelare la sicurezza dei cittadini, assicurando che coloro che commettono illeciti saranno perseguiti e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.