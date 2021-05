Super vincita al Superenalotto, cosa puoi fare o comprare con 156 milioni di euro

MONTAPPONE - Una vincita record come quella di Montappone nella Marche, con il Jackpot del Superenalotto che ha superato i 156 milioni di euro (la quarta vincita più alta di sempre in Italia) cambia di certo la vita e dà la possibilità di togliersi diversi sfizi, prima assolutamente preclusi. È una bella soomma, e noi - un po' per gioco - abbiamo messo insieme qualche consiglio di acquisto.

Le opportunità sono infinite, a cominciare dalla beneficenza, ma durante la fase di decisione sui futuri investimenti si può gettare l’occhio su alcuni lussi, finalmente non più tali. Si potrebbe appunto iniziare comprando un’isola per andare a viverci o in vacanza: il costo, date anche le disponibilità, non è poi troppo proibitivo, si “porta via” con qualche milione di euro, a meno che non si voglia acquistare quella di San Josè, nell'Arcipelago delle Perle, a 80 km dal canale di Panama. Un'isola privata con 44 kmq di superficie con cascate, ruscelli e una grande varietà di uccelli in vendita nel 2011 a circa 218 milioni di euro.

Se invece si preferisce la città si può fare come Jeff Bezos e il suo attico nella Grande Mela: 4 piani in un grattacielo di New York situato al civico 212 della Fifth Avenue, per cui il patron di Amazon ha speso 65 milioni di euro. In zona Los Angeles invece Besos possiede una casa colonica con giardino di 13 mila metri quadri per un valore di circa 130 milioni.

Un altro caposaldo del lusso sono le automobile e stavolta, con i soldi nel portafoglio, si potrebbe acquistare l’auto più cara al mondo, la desideratissima Bugatti La Voiture Noire, che si mette in strada lasciando sul tavolo del rivenditore 11 milioni di euro.

Se il traffico delle strade di città diventa un problema, un ricco può sempre scegliere di mettere nel garage un aereo: il più veloce e quotato in commercio è Gulfstream G650ER che raggiunge in volo i 900 km/h per un costo di circa 50 milioni di euro.

In campo moda e accessori la scelta per l’orologio potrebbe cadere sul Breguet Grande Complication Marie-Antoinette, così da mettere al polso un preciso meccanismo segna l'ora del valore di 28 milioni di euro. Tra i tanti divertimenti poi ci si può sbizzarrire con l’arte, con quotazioni in quella moderna che hanno raggiunto cifre pazzesche, come insegna il caso di Masterpiece di Lichtenstein, battuto all’asta per circa 123 milioni di euro.

In ultimo un antico "sfizio", quello di comprare oro: un chilo di metallo prezioso attualmente si aggira attorno alle 52mila euro e con 156 milioni le possibilità d’acquisto cerco non mancano…

