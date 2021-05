Meteo, l'instabilità lascia spazio al sole. Arriva l'anticiclone, temperature in crescita

ANCONA - L'estate sta arrivando. Lo garantiscono i meteorologi di 3BMeteo. Ancora qualche giorno di leggera instabilità, ma già a partier dalla festa del 2 giugno la presenza del sole sarà consistente. Poi il termometro schizzerà verso l'alto grazie all'ingresso di un anticiclone africano.

LEGGI ANCHE

APPROFONDIMENTI LA PROGRAMMAZIONE Turismo, nelle Marche riaprono 15 centri Iat ma il personale (23... SUPERVIBES TOUR Sette giorni in Ferrari per scoprire gli angoli delle Marche del... LA PROMOZIONE Marche, tour operator, travel blogger e influencer russi per...

Addio Millo Orlandini, comandante partigiano: «Non posso perdonare ai fascisti di avermi reso cattivo»

Fiamme nel cortile di un residence, paura a Porto Recanati. Indagini sulle cause del rogo

«Nei prossimi giorni l'estate 2021 proverà a decollare sull'Italia con l'anticiclone africano che tenterà gradualmente di interessare la nostra Penisola, ma il progetto andrà in porto solo in parte” - a dirlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - “la nuova settimana vedrà infatti condizioni in prevalenza soleggiate, ma con qualche occasionale acquazzone o temporale ancora possibile in particolare su Isole Maggiori, Alpi, Prealpi e Appennino, lunedì anche su basso Lazio e Calabria. L'atmosfera potrebbe però tornare a farsi instabile in prossimità del weekend del 5-6 giugno soprattutto al Nord, ma questa resta una linea di tendenza assolutamente non definitiva e che necessiterà di ulteriori conferme e analisi».



«Quel che invece appare ormai consolidato è che la Festa della Repubblica trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente su gran parte dell'Italia anche se non mancheranno alcune eccezioni” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - “in particolare su Sardegna e Sicilia è attesa maggiore variabilità con rischio anche per qualche occasionale acquazzone, ma il sole non mancherà anche su queste zone. Un po' di variabilità potrà interessare anche Alpi, Prealpi, Appennino e Piemonte, ma con al più precipitazioni sporadiche e di breve durata».

«Con la progressiva espansione dell'anticiclone verso l'Italia, avremo anche un generale rialzo delle temperature. Fino al 2 giugno il clima diurno si manterrà tutto sommato gradevole, mentre dal 3 al 5 giugno è atteso un aumento termico più marcato con l'arrivo del primo caldo di stagione, associato a punte di 30°C (se non oltre) sulle zone interne da Nord a Sud. Il caldo sarà di stampo africano, ma potrebbe non essere duraturo, con una ridimensionata termica a partire dal Nord già dal 6-7 giugno» - concludono da 3bmeteo.com



GUARDA LE PREVISIONI DELLA TUA CITTA'

© RIPRODUZIONE RISERVATA