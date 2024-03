PORTO SAN GIORGIO Anche un torneo di Pasqua per il calcio giovanile: l’appuntamento dal 30 marzo al 1° aprile. Alberghi già sold out per l'occasione. Parteciperanno alla manifestazione 32 squadre, per un totale di 650 atleti, tra squadre professioniste suddivise in due categorie, under 12 (con squadre di Bologna, Frosinone, Torino, Ascoli, Pescara) e under 13 (Bologna, Frosinone, Ternana, Ancona, Virtus, Francavilla). Ventidue saranno le squadre dilettantistiche di scuole calcio di alto livello.

A disposizione 4 strutture: stadio Pelloni, Antistadio comunale, Ala Azzurra e Stadio comunale nuovo. Romolo De Baptistis ha descritto le caratteristiche del torneo: «Dopo essere passato da Teramo e Napoli, per questa edizione sarà a Porto San Giorgio e avrà molteplici obiettivi, come quello di promuovere la città. Se sarà possibile, cercheremo di organizzare anche delle visite guidate perché crediamo che lo sport, senza cultura, non abbia lunga vita». Le partite inizieranno il sabato pomeriggio, sabato sera ci sarà la sfilata delle squadre in piazza Matteotti, la domenica si gioca dalla mattina alla sera, con le finali e le premiazioni il lunedì. Per abbinare lo sport al turismo, serve impegno, come sa bene il sindaco Valerio Vesprini, precedentemente assessore allo sport per 9 anni: «Un torneo nuovo e lodevole per Porto San Giorgio. Ci sono i gagliardetti delle squadre più importanti. Sarà un momento di sport e di promozione turistica e commerciale. Questa amministrazione punta sugli eventi sportivi che per noi sono importanti per veicolare il nome della città, grazie alle strutture che abbiamo per portare presenze sul territorio e numeri per l'indotto. Ringrazio gli organizzatori, la società che ha sposato il nostro progetto e l'assessore Fabioo Senzacqua che ha lavorato alla manifestazione. Grazie a questo evento e ad altri legati a volley e ginnastica artistica, porteremo circa 10mila presenze nella nostra città».

Gli alberghi si troveranno ad accogliere un totale di 500 pernottamenti, stando ai pronostici dell'assessore allo Sport Senzacqua: «Non è il primo anno che tentavamo di farlo. Quest'anno, siamo riusciti a portare a casa l'evento grazie alla Sangiorgese Monterubbianese calcio. Stiamo cercando di portare più eventi possibili. Li abbiamo riconfermati tutti e ne abbiamo in serbo di nuovi. Confermati il volley, il campionato di ginnastica artistica Libertas in primavera e due eventi di rilievo nazionale tra settembre e ottobre». A tenere a battesimo l'evento, il consigliere regionale Marco Marinangeli che assieme alla Regione sostiene l'evento «sportivo e di aggregazione e che sia elemento di attrazione turistica». A supportare l'intera manifestazione, il presidente della Sangiorgese Monterubbianese, Andrea Zega.