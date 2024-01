PORTO SANT'ELPIDIO - Polo del lusso nelle Marche, la base è il Fermano, le scuole di Porto Sant’Elpidio e Montegiorgio con il Polo Urbani in prima linea e l'Its. Nuovo percorso quadriennale dell’istituto tecnico economico specializzato per il web marketing, la moda, il lusso. Alla conquista dei grandi brand con persone altamente formate appena uscite da scuola. Tod’s ed altre aziende collaborano con la scuola.

Famiglie e studenti potranno scegliere l’opzione 4+2 nelle sedi di Porto Sant’Elpidio e Montegiorgio. Polo Urbani unica scuola nelle Marche a iniziare il percorso nell’anno scolastico 2024/25 per l’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing. L'Istituto è stato infatti ammesso alla sperimentazione della filiera tecnologico-professionale che prevede la riduzione del percorso di studi da 5 a 4 anni e permette l’accesso agli Istituti Tecnici Superiori (2 anni), in una filiera organica, all’università o al mondo del lavoro. La proposta prevede un nuovo corso quadriennale di “Innovative management” ideato in collaborazione e in continuità con il percorso Its di riferimento Web-Marketing, Digital Strategy, E-commerce for fashion. L’iscrizione al primo anno è già possibile attraverso la piattaforma Unica, dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024. Il quadro orario delle 4 annualità prevede 34 ore settimanali, per 35 settimane di attività didattiche; le due ore aggiuntive rispetto al corso ordinario potranno essere svolte in maniera flessibile in presenza o a distanza. Sono previsti l’incremento delle ore di Informatica e di Inglese e il potenziamento delle discipline Stem e della metodologia di discipline curriculari in lingua inglese. Spazio alla didattica laboratoriale nelle tre macro aree: linguistica/umanistica, informatica, matematica, fisica, chimica e scienze biologiche, e socio economica. Collaborano, oltre a Tod’s, le aziende My Office, Anpal Servizi, Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Fermo, Collegio consulenti del lavoro Fermo e Confindustria Fermo. Ieri è stato presentato il progetto e la dirigente scolastica Laura D’Ignazi rimarca che «il nostro istituto tecnico economico è stato selezionato dal ministero dell’istruzione e del merito tra le 177 scuole italiane che hanno avuto l’autorizzazione ad avviare il progetto nazionale di sperimentazione della nuova filiera tecnico professionale, unico nella Regione Marche. E' stato un successo della progettualità della scuola, realizzata grazie alle collaborazioni con l’Its». Open day il 4 febbraio alle 11 e alla 16 per presentare l’offerta formativa. Soddisfatto il presidente della Regione Francesco Acquaroli che parla di «un risultato molto importante, tantissime sono le imprese che chiedono persone formate perché i grandi marchi del lusso investono sul nostro territorio e noi dobbiamo avere le competenze che loro richiedono e formare una base». Fabrizio Luciani presidente Confindustria Fermo rimarca il bisogno di questi percorsi «il nostro territorio vive se tutto il contorno fa la sua parte, in primis la scuola, ottima questa sperimentazione».