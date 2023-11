Sant'Elpidio a Mare, messaggi a raffica e appostamenti dopo la fine della relazione: lui denuncia lei. Attivato il codice rosso per l'uomo

SANT'ELPIDIO A MARE - Gli ha reso la vita impossibile, tempestandolo di messaggi sul cellulare e sulle piattaforme social: lo aspettava vicino casa per dirgliene di tutti i colori, creando nell'uomo un'ansia che lo avrebbe limitato anche nei comportamenti quotidiani.

Così, nei giorni scorsi, si è presentato alla stazione dei Carabinieri di Sant'Elpidio a Mare e ha denunciato la sua ex compagna: i militari dell'Arma l'hanno deferita all'autorità giudiziaria competente per il reato di atti persecutori. Per l'uomo invece è stato attivato il codice rosso. La donna, secondo il racconto della vittima, al termine della loro relazione sentimentale ha iniziato a inviare numerosissimi messaggi telefonici molesti, spesso anche attraverso piattaforme social. Questi messaggi erano solo la punta dell'iceberg, dato che la donna ha assunto comportamenti sempre più inquietanti, presentandosi persino nei pressi dell'abitazione della vittima, dove aveva agito con aggressioni verbali.

La denuncia presentata ha permesso ai Carabinieri di intervenire in maniera risoluta, dando il via a un'indagine accurata per far cessare il disagio e restituire tranquillità alla vittima.