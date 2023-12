SANT’ELPIDIO A MARE - Matteo Tamburini è il nuovo direttore creativo delle collezioni donna e uomo del marchio Tod’s. La società ha dunque confermato i rumors che erano usciti 24 ore prima. Il debutto di Tamburini avverrà in occasione della presentazione della collezione donna Autunno-Inverno 2024/2025, durante la prossima settimana della moda di Milano, a febbraio 2024.

Il saluto



Lo stilista prende il posto di Walter Chiapponi che aveva lasciato la poltrona di direttore creativo Tod’s a settembre, dopo la sfilata primavera 2024 della collezione donna del marchio. Dopo poche settimane è entrato in Blumarine con lo stesso ruolo apicale. Fino alla nomina, Tamburini ha lavorato insieme al direttore creativo di Bottega Veneta Matthieu Blazy. E ha compiuto lo stesso percorso di Chiapponi. Chiapponi e Tamburini, infatti, hanno lavorato insieme diversi anni Bottega Veneta, quando il direttore creativo era Tomas Maier. Chiapponi è poi approdato in Tod’s. Così come ha fatto adesso Tamburini. «Matteo Tamburini è un creativo di talento.

La sua visione moderna dell’alta qualità e dell’italian lifestyle porterà sicuramente un valore aggiunto al nostro marchio. Tamburini coordinerà un ufficio stile composto da persone di grande esperienza e di grande sensibilità per tutto quello che riguarda il mondo del lusso», afferma Diego Della Valle, presidente e ceo del gruppo Tod’s. Da parte sua lo stilista commenta: «Sono onorato ed entusiasta di entrare a far parte della famiglia Tod’s e di un brand che è legato a doppio filo alle mie origini e ai miei ricordi. Mi riconosco nei valori del brand e nella ricerca continua dell’alta qualità e di stile seguiti fino ad oggi e non vedo l’ora di poter dare il mio contributo».



Il passato



Dopo l’uscita di Alessandra Facchinetti nel 2016, Della Valle ha rivisto il ruolo di direttore creativo delle collezioni donna. E aveva lasciato spazio all’ufficio stile interno. Prima dell’arrivo di Chiapponi, avvenuto nel 2019, che supervisionava sia la linea donna che quella uomo. Mentre per le collezioni uomo, dal 2014 al 2019 il direttore creativo è stato Andrea Incontri.