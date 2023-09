SANT’ELPIDIO A MARE - Anche Tod’s è a caccia di giovani leve da inserire nel proprio organico. Lo ha annunciato il presidente e amministratore delegato del gruppo Tod’s Diego Della Valle: «Continuiamo ad investire nella filiera produttiva, con un piano di assunzioni dedicato ai giovani, da affiancare ai nostri esperti artigiani, per proteggere il prezioso know-how della nostra azienda e garantire ai prodotti la massima qualità possibile».



La strategia



Il numero uno di Tod’s ha ribadito come stia prestando «particolare attenzione ad incentivare i giovani a scegliere professionalmente mestieri rappresentativi del migliore artigianato italiano di qualità». Della Valle ha commentato i risultati definitivi del primo semestre 2023 che, relativamente al volume d’affari, ricalcano esattamente quelli preliminari rilasciati alla fine di luglio. I ricavi sono 569,1 milioni di euro, con un incremento del 21,7% rispetto all’analogo periodo del 2022. Buone notizie arrivano anche dalla marginalità: l’Ebitda (il margine operativo lordo) ammonta a 138,8 milioni di euro, in aumento di cinque punti percentuali rispetto al 2022. Il risultato aziendale prima delle imposte e degli oneri finanziari (Ebit) è di 60,3 milioni di euro, molto migliore rispetto ai 17,7 milioni nel primo semestre 2022. Il margine sui ricavi è del 10,6%, quasi triplicato, rispetto al 3,8% del primo semestre 2022. Infine l’utile netto di 30,9 milioni si confronta con gli 800mila euro del 2022. Il rinnovamento dei negozi e lo sviluppo del digitale sono state le aree che hanno beneficiato dei maggiori investimenti del gruppo con sede a Casette d’Ete. Nei primi sei mesi del 2023, infatti, gli investimenti sono stati 21,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 17 milioni del primo semestre 2022.

La semestrale