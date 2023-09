Tod's brilla e fa registrare numeri importanti nel primo semestre 2023. Della Valle: «Fiducioso sulle prospettive future»

PORTO SAN GIORGIO- Ottimi risultati per il Gruppo Tod's nel primo semestre 2023. Il brand marchigiano ha fatto registrare un miglioramento della redditività, spinta dalla crescita dei ricavi del 21,7%. Tod's sale del 21,3% ma anche gli altri marchi del gruppo salgono (Roger Vivier 28,4%, retail 23,6% e pelletteria 32,9%).

LEGGI ANCHE: Marche? No. Il presidente di Tod's, Diego Della Valle sceglie la Puglia per le vacanze: a Brindisi ormeggiato lo yacht "Altair" da 50 milioni di dollari (con piccolo eliporto)

La soddisfazone di Diego Della Valle

«Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti dal nostro Gruppo nel primo semestre: la crescita a doppia cifra dei ricavi, per tutti i marchi, si è accompagnata ad un forte miglioramento della redditività del Gruppo, con il risultato operativo più che triplicato rispetto allo scorso anno - ha commentato un soddisfatto Diego Della Valle - Particolarmente brillanti i risultati di Tod’s e Roger Vivier, in tutte le loro categorie di prodotto, a conferma del sempre maggior apprezzamento da parte dei clienti per l’altissima qualità dei prodotti, la loro artigianalità ed il loro stile. Ottimi i risultati registrati nel mercato domestico e nel resto d’Europa, spinti dalla domanda locale, oltre che dagli acquisti dei turisti; anche i mercati asiatici hanno dato un grande contributo alla crescita dei ricavi nel periodo.

Stiamo raccogliendo in questo periodo un crescente consenso sui nostri prodotti da parte dei consumatori, molto attratti dalla grande qualità, dalla raffinatezza e dalla desiderabilità dei nostri marchi. Continuiamo ad investire nella filiera produttiva, con un piano di assunzioni dedicato ai giovani, da affiancare ai nostri esperti artigiani, per proteggere il prezioso know-how della nostra azienda e garantire ai prodotti la massima qualità possibile. Confermiamo, inoltre, la forte sensibilità ed attenzione del Gruppo alle problematiche legate alla sostenibilità ed alla solidarietà sociale, portando avanti numerose iniziative. In questo momento, particolare attenzione è dedicata ad incentivare i giovani a scegliere professionalmente mestieri rappresentativi del migliore artigianato italiano di qualità. Nonostante le incertezze e la volatilità del contesto macroeconomico a livello internazionale, la solidità dei risultati del Gruppo, la buona qualità del management e gli ottimi riscontri ricevuti dalle prossime collezioni mi rendono fiducioso sulle nostre prospettive future, in termini di crescita delle vendite e della redditività».