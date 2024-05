Armando Tortolani ucciso a coltellate durante una lite, fermato un uomo: «Avevano discusso per questioni di gelosia»

Armando Tortolani, 42 anni, è stato ucciso con una o forse più coltellate all'addome sferrate al culmine di una lite avvenuta intorno alle 19.30 di domenica 19 maggio a Villa Latina, in provincia di Frosinone. Soccorso, il 42enne è stato portato d'urgenza all'ospedale Santissima Trinità di Sora dove è morto nonostante i tentativi dei medici di contenere la ferita. Un uomo, non ancora formalmente accusato di omicidio, si trova in stato di fermo in una caserma dei carabinieri nel sud della provincia di Frosinone.

Cosa è successo

L'episodio è avvenuto in via Pacitti a Villa Latina nei pressi dell'abitazione della vittima che questa mattina, secondo una prima ricostruzione, aveva avuto una lite – sembra per questioni di gelosia – con l'uomo che l'ha accoltellato. La vicenda sembrava chiarita, ma poi qualcosa è scattato e l'aggressore sarebbe andato in casa di Tortolani.

Chi è la vittima

Tortolani è un piccolo imprenditore della zona, molto noto nel centro che si trova tra il cassinate e la valle di Comino. Stava lavorando prima che scoppiasse la discussione. Lascia la compagna e un figlio di 16 anni