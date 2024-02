Lavori super veloci per il ponte sull'Ete: a Casette d’Ete transito già riaperto

SANT’ELPIDIO A MARE Ha riaperto a tempo di record il ponte sull’Ete, con due settimane di anticipo rispetto alla tabella di marcia, che aveva previsto la ripresa della circolazione a partire dal 4 marzo. Il cantiere ha proceduto invece a pieno regime e già dal pomeriggio di ieri la provinciale Brancadoro è tornata transitabile in entrambi i sensi di marcia.

«A seguito dell'ultimazione anticipata dell'intervento riaperta la circolazione veicolare – ha annunciato ieri pomeriggio, intorno alle 17, il sindaco Alessio Pignotti - Al fine di diminuire i disagi gli interventi sono stati eseguiti con celerità e sono stati conclusi ben due settimane prima del previsto.

Un sentito ringraziamento a tutte le maestranze e, soprattutto, al Genio civile per l'impegno profuso. Un grazie, anche, al corpo di polizia locale per il supporto a garanzia della sicurezza».

La viabilità era stata chiusa dal 29 gennaio scorso: in alternativa si poteva percorrere la Mezzina per poi riprendere la strada Brancadoro, oppure transitare lungo strada Santa Croce, vietata però ai mezzi pesanti, che è stata asfaltata per l’occasione. Il cantiere sull’Ete Morto prosegue, il nuovo ponte verrà imbastito fuori sede e montato, previa demolizione di quello esistente, nei prossimi mesi. Una nuova chiusura al traffico si renderà necessaria proprio nella fase finale del cantiere, quando l’infrastruttura sarà posizionata, ma non prima dell’estate inoltrata.