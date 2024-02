PORTO SAN GIORGIO Un’opera importante per il futuro più prossimo per la città è sicuramente il ponte ciclopedonale sul fiume Ete che collegherà Porto San Giorgio a Marina Palmense. Il sindaco, Valerio Vesprini, giusto ieri, si è lasciato andare ad un commento via social che sembrava impaziente: «Manca poco. Un'infrastruttura realizzata con diverse problematiche, scoperte spesso in corsa, come purtroppo accade nella pubblica amministrazione, ma che promette finalmente di poter collegare due tratti importanti e turistici del nostro territorio. Una sinergia tra Comuni che rende migliore la nostra costa. Manca davvero poco...».

La data

Questa l'anticipazione che, unita alle più recenti dichiarazioni da parte del sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, con il quale il Comune costiero ha condiviso la realizzazione, fanno sperare che l'inaugurazione del nuovo ponte possa davvero essere prossima. Sicuramente per la prossima estate sarà pronta, ma si spera che il taglio del nastro possa avvenire prima in concomitanza con l’avvio del turismo in bici che vanta già numeri importanti a primavera. Un’opera che si somma al piano per cercare di lavorare sempre più in sinergia, come si è detto in questi giorni alla Bit, sul fronte del turismo. Intanto procedono anche gli altri cantieri in città, da quello in viale dei Pini, al mercato coperto fino al lungomare. Questo, in particolare, dovrebbe essere l'ultimo mese di lavori per il cantiere di viale dei Pini: la ditta incaricata sta infatti finendo l'ultimo tratto di strada, dove si attende un'ispezione più accurata delle fognature. Dopodiché l'intervento si concentrerà sull'asfaltatura, sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sulla segnaletica.

Lo sviluppo

Il collegamento della ciclabile con viale Cavallotti, sfruttando il tracciato già presente a ridosso della piazza, avverrà in concomitanza con l'inserimento della segnaletica orizzontale per le bici e con la realizzazione di un dosso. In quest’ultima settimana, si lavora all'ultimo tratto di zanella, fino all'incrocio con via Castelfidardo. Ultimi dettagli burocratici per l'ingresso in cantiere della ditta che si occuperà di rendere la via omogenea, prima con la fresatura e poi con l'asfaltatura. In seguito si procederà anche al rifacimento di un attraversamento pedonale rialzato. La settimana scorsa, nella giornata di venerdì, si è svolto un sopralluogo sulle piante con l'agronomo incaricato, che in base a quanto visto e documentato, farà le sue valutazioni sulle piante e sulla loro stabilità. L'intervento si è svolto anche in considerazione dell'operato degli agronomi che hanno valutato la situazione delle piante attraverso un lavoro certosino.

L’area

Il mercato coperto, poi, ha visto concludersi una prima fase dei lavori, inerenti al rifacimento della piazza. È stata conclusa la pavimentazione dell'ingresso a nord e ora si attendono gli arredi per la piazza, l'installazione di una palma, il rifacimento della facciata sud e il nuovo bagno pubblico con accesso senza barriere architettoniche, anche dalla piazza.