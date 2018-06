Coltivava marijuana dentro un armadio, giovane finisce nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - I carabinieri della stazione di Montegranaro, durante un servizio volto a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, nella frazione di Casette d’Ete, del comune di Sant’Elpidio A Mare, notavano un giovane nei pressi del portone di una abitazione e con fare sospetto si guardava intorno. Alla richiesta dei documenti da parte dei militari, il giovane iniziava ad agitarsi e a balbettare, tanto che i carabinieri, decidevano di eseguire una perquisizione all’interno dell'abitazione del giovane.La perquisizione dei primi due piani primo ha dato esito negativo, quindi i militari hanno deciso di proseguire i controlli all’interno della soffitta dove in un armadio in tela di nylon, ben illuminate con lampade artificiali e arieggiate da una ventola, c'erano due piante di marijuana con infiorescenza. L’armadio sottile e leggero era a tutti gli effetti una serra realizzata artigianalmente per coltivare lo stupefacente. Dai controlli è anche emerso la presenza di fertilizzanti e concimi oltre che una scatola con circa 150 grammi di foglie in fase di essiccazione.Il giovane, un 30enne del posto è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Fermo per la produzione e detenzione di sostanza stupefacente.