PORTO SAN GIORGIO - Nuovo investimento di LVMH nel Fermano. Dopo il nuovo stabilimento di Fendi a Molini Girola, questa volta è Loro Piana ad aprire la sua nuova fabbrica negli spazi lasciati liberi proprio dalla griffe romana. L’attuale sede Manifattura Loro Piana di Porto Sant’Elpidio resterà aperta come magazzino. Mentre nel nuovo stabilimento di Porto San Giorgio (ex Fendi) avverrà la produzione delle calzature, e in particolar modo delle scarpe White Sole. Alcuni dipendenti sono stati spostati da Porto Sant’Elpidio a Porto San Giorgio e altri sono stati assunti.

Attualmente si contano, tra i due siti, oltre 90 persone.

Il laboratorio

Come accennato, all’interno dello stabilimento sangiorgese si svolgerà esclusivamente la produzione delle scarpe White Sole. Lanciate per la prima volta nel 2005 come scarpe da barca a vela, la popolarità delle White Sole, basata su comfort e leggerezza, le ha trasformate in calzature urbane per tutti i giorni. Il nuovo laboratorio Loro Piana è certificato HSE (health, safety, environment) ed ha un ridotto impatto ambientale. Qui, il marchio, che fa parte della galassia LVMH, guidata da Bernard Arnault (che rivaleggia con Elon Musk per essere l’uomo più ricco del pianeta), mira a tramandare il proprio savoir-faire e ad elevarlo in modo genuino e autentico, naturale seppur moderno, tra tradizione, innovazione e creatività. Tra le abilità manuali degli artigiani e le moderne macchine di cui dispone. Il marchio definisce le Marche “regione culla del comparto calzaturiero italiano”, un luogo adatto a garantire un prodotto sempre più performante, in costante ricerca e sviluppo. Le White Sole hanno avuto uno sviluppo incredibile nelle ultime stagioni tant’è che Loro Piana ha sentito la necessità di trasferirsi in uno spazio più ampio e di procedere con diverse assunzioni. Non solo. Nel dicembre scorso, Loro Piana ha diffuso un comunicato in cui minacciava azioni legali contro «coloro che tentano di minare la natura iconica» della collezione con il fondo bianco.

Le motivazioni

«Nel corso del tempo, le scarpe White Sole sono diventate un segno distintivo della maison» recitava il comunicato di Loro Piana che poi proseguiva: «Ed è proprio per questo motivo che ci impegniamo a difendere il patrimonio del marchio». La griffe ha dunque minacciato azioni legali contro chi copia o imita la collezione contraddistinta dal fondo in gomma color bianco.