SANT’ELPIDIO A MARE Parte da domani la viabilità alternativa a Casette d’Ete, per via dei lavori all’altezza del ponte di via Cavour che richiederanno la chiusura totale al transito per poco più di un mese. Come illustrato dal sindaco Alessio Pignotti e dal comandante della polizia locale Stefano Tofoni, in una recente assemblea pubblica, si è preferito adottare una chiusura totale, che durerà fino ai primi giorni di marzo, rispetto ad un transito a senso alternato, che comunque avrebbe prodotto dei rallentamenti, ma si sarebbe prolungato per diversi mesi.

Da domattina, quindi, in via don Minzoni si transiterà con doppio senso di circolazione e divieto di sosta sul lato ovest. Si circolerà a doppio senso in via Calatafimi, tra via Brodolini e l’area di cantiere. Sarà vietato il transito lungo la provinciale Brancadoro nel tratto che attraversa il fiume Ete Morto fino al 4 marzo. Per passare da una sponda all’altra del fiume, sia che si arrivi dal capoluogo elpidiense che dalla superstrada, si potrà percorrere la strada Mezzina, oppure utilizzare strada Santa Croce, che per l’occasione è stata asfaltata ed ha visto l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

Questa soluzione non sarà consentita al traffico pesante. Vista la scarsa ampiezza della carreggiata, i mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate non potranno percorrerla. Il fiume rimarrà transitabile a livello pedonale tramite il ponte dei sottoservizi, che sarà anche illuminato. Dopo questo periodo, si tornerà a circolare regolarmente, una nuova chiusura temporanea servirà in estate, per il posizionamento del nuovo ponte. L’incrocio sulla Mezzina sarà, secondo le previsioni, il punto più critico per la viabilità. Negli orari di punta sarà spento il semaforo e il traffico regolamentato dai vigili.