SANT’ELPIDIO A MARE - Speronano con il furgone rubato una Volante della polizia, parte l’inseguimento, con tanto di spari alle gomme, poi il mezzo viene abbandonato e i fuggitivi si dileguano a piedi nelle campagne. Scene da film, sul finire della notte scorsa, lungo la provinciale Fratte, fino al centro abitato di Casette d’Ete.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Sant'Elpidio a Mare, rovinosa caduta in bicicletta: grave un 30enne, ma il meteo blocca l'eliambulanza

Erano quasi le 5 del mattino, quando una pattuglia in servizio nella zona nord di Porto Sant’Elpidio ha intercettato un furgone sospetto. Erano fondati, i timori delle forze dell’ordine, che le persone all’interno dell’abitacolo fossero intente a commettere furti.

La ricostruzione

All’alt, infatti, il conducente ha eluso il posto di blocco premendo sull’acceleratore. È partita una fuga spericolata lungo la provinciale Fratte, diretta verso l’interno, con l’auto dei poliziotti a sirene spiegate per cercare di fermare i malviventi. Sono stati esplosi anche alcuni colpi d’arma da fuoco indirizzati alle gomme per riuscire a fermarne la corsa. Il mezzo, però, è riuscito a proseguire, fino a raggiungere il centro abitato di Casette d’Ete. Qui, il veicolo ha imboccato una strada senza uscita ed a quel punto, le persone a bordo sono scese in tutta fretta e si sono dileguate a piedi, disperdendosi nelle campagne della frazione elpidiense. Dopo l’allarme alla centrale, altri mezzi della polizia, uniti ad un equipaggio del Radiomobile dei carabinieri, sono arrivati nel territorio elpidiense, avviando le perlustrazioni di tutta la zona. Favoriti dal buio, i fuggitivi sono riusciti a far perdere le loro tracce e nonostante le ricerche siano proseguite per ore, alla luce del giorno, non sono stati individuati. Il mezzo utilizzato per la fuga è risultato rubato qualche tempo fa. Diversi residenti di Casette d’Ete sono stati svegliati dalle sirene e dal trambusto e qualcuno, affacciandosi, ha anche assistito alle fasi finali dell’inseguimento. Ieri mattina, in paese, non si parlava d'altro che dell'alba a dir poco movimentata vissuta a Casette.

Gli accertamenti

La polizia è ora al lavoro per raccogliere elementi utili alle indagini. Il furgone è stato scandagliato alla ricerca di tracce e impronte che potrebbero essere state lasciate dai malviventi. Al vaglio anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle strade attraversate dal furgone.