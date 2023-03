Dramma di Casette d'Ete, il sindaco Pignotti valuta un giorno di lutto cittadino per il piccolo Jaghunar

CASETTE D'ETE- La tragedia di Casette d'Ete che ha portato alla morte a soli diciotto mesi del piccolo Jaghunar Singh ha scosso tutta la comunità locale e non solo. Tanto che il sindaco Alessio Pignotti - che già si era interfacciato con la famiglia indiana del piccolo - starebbe valutando anche di istituire una giornata di lutto cittadino quando verranno svolti i funerali che presumibilmente verranno fatti al Tempio Sikh. Sulla vicenda la Procura di Fermo ha aperto un fascicolo, affidando le indagini alla polizia locale di Sant'Elpidio a Mare. Disposta anche l'autopsia, che potrebbe aiutare a chiarire la dinamica dell'episodio. Intanto il sindaco ha messo a disposizione della famiglia, che ha origini indiane, un mediatore culturale.

Il ricordo del dramma

E' accaduto tutto poco dopo le 8 di ieri, 6 marzo. Una mattina normale, la routine di ogni giorno. Lo scuolabus che percorre la via a senso unico, a due passi dal centro abitato di Casette d’Ete, si ferma per raccogliere i bambini da accompagnare alla scuola infanzia. L’ultima sosta è per caricare la sorella maggiore del piccolo. La bimba saluta, sale sul pulmino, la mamma fa qualche passo per accompagnarla. Il fratellino è all’interno del giardinetto di casa, delimitato da un cancelletto. Non è chiaro cosa accada in quei pochi secondi. Jaghunar esce, muove alcuni passi verso il bus giallo. Forse vuole salutare la sorella, forse ha perso per un attimo di vista la madre e la sta cercando. Difficile da capire, non ci sono testimoni oculari. Ma si avvicina al mezzo, forse gattona sotto il veicolo, proprio prima che il pulmino riprenda la marcia. Finisce sotto la ruota. È già tardi. Il corpicino del bimbo è esanime

La solidarietà

La Cgil di Fermo e la Filt Cgil di Fermo esprimono «vicinanza alla famiglia per l'incidente accaduto ieri con la morte del bambino a Casette d'Ete». Lo scrivono i sindacati in relazione al tragico incidente avvenuto in via Pisanelli dove un bimbo di un anno e mezzo, mentre la madre accompagnava la sorellina sullo scuolabus, si è messo verso la strada ed è stato travolto dalle ruote posteriori di destra del mezzo che in quel momento si era messo in marcia. Il sindacato esprime anche «solidarietà verso il lavoratore coinvolto; un mestiere, quello dell'autista, che espone ogni giorni a mille rischi».