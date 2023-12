SANT’ELPIDIO A MARE - Continuano i controlli nei cantieri per la sicurezza sul lavoro. Nuovi interventi dei militari del Nucleo carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Ascoli, insieme ai militari del comando provinciale di Fermo, nel corso di un’attività ispettiva nell’ambito dell’operazione di vigilanza speciale denominata “Safety First” disposta dal comando per la Tutela del lavoro.



I particolari



In particolare i militari hanno denunciato un foggiano di 37 anni, titolare di una ditta edile con un cantiere stradale a Casette d’Ete di Sant’Elpidio a Mare, per il mancato aggiornamento del Piano operativo di sicurezza: il titolare della ditta edile non ha provveduto all’aggiornamento dello stesso Piano. Si tratta di un documento giudicato fondamentale per garantire la tutela della sicurezza sul cantiere stradale. Nei suoi confronti è quindi scattata una sanzione amministrativa con una multa di 5mila euro. La Procura della Repubblica è stata informata dal Nucleo carabinieri dello stesso Ispettorato del Lavoro di Ascoli. «Questa operazione - rimarcano i carabinieri - rientra nell’ambito degli sforzi per garantire elevati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo il rispetto delle normative».



Il settore



In questi ultimi mesi sono stati numerosi gli interventi per la sicurezza nei cantieri. Sotto esame i lavori edili sia della costa che dell’interno che nell’ultimo periodo, fra il Superbonus e la ricostruzione dopo il terremoto, sono stati numerosi. Purtroppo la piaga degli incidenti è quanto mai attuale: la stessa Anmil, che ha inaugurato gli Alberi per la sicurezza a Porto San Giorgio e Monte Urano, rimarca come siano indispensabili controlli capillari per garantire il rispetto delle leggi.