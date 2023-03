Tragedia a Casette d'Ete, bimbo di 18 mesi muore investito dallo scuolabus dove era salita la sorellina (aiutata dalla madre)

CASETTE D'ETE - Tragedia a Casette d'Ete davanti a una scuola dell'infanzia in via Pisanelli: questa mattina Singh, un bimbo di origine indiana di 18 mesi, è morto dopo essere finito sotto lo scuolabus dove era appena salita la sorellina. Si cerca ora ricostruire la dinamica di un incidente che ha sconvolto tutta la comunità e le persone in quel momento erano presenti sul luogo della tragedia. Posto sotto sequestro l'autobus, il corpicino del bimbo è stato portato in obitorio per l'ispezione cadaverica.

La madre stava aiutando la sorellina a salire, il bimbo sarebbe stato urtato dallo scuolabus durante una manovra in retromarcia: è intervenuta immediatamente la Croce Azzurra di Porto Sant'Elpidio ma quando è giunta sul posto purtroppo per il piccolo non c'era più nulla da fare. Indagano i carabinieri di Porto San'Elpidio.

Il sindaco di Sant'Elpidio a Mare

Il sindaco Alessio Pignotti è stato tra i primi a raggiungere il luogo dell'incidente abbracciando poi padre e nonno della piccola vittima. La famiglia, di origine indiana, vive nella zona da anni: «Una tragedia per l'intera comunità»

Remigio Ceroni, presidente Steat, aspettando lo sviluppo delle indagini e non volendo per questo attribuire colpe a priori, si è stretto vicino alla famiglia e all'autista sconvolto per l'accaduto: «Siamo profondamente addolorati»